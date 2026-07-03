Wimbledon, i risultati di oggi: Fonseca eliminato al 3° turno da Safiullinwimbledon
Joao Fonseca esce di scena al 3° turno di Wimbledon: il brasiliano è stato battuto ed eliminato dal russo Roman Safiullin, numero 132 del mondo, che al termine è scoppiato in un pianto liberatorio per l'emozione. Ora in campo Djokovic-Rinderknech. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
LIVE: SINNER-BROOKSBY - DJOKOVIC-RINDERKNECH
Sorpresa ed emozioni a Wimbledon, dove cade Joao Fonseca. Il brasiliano, testa di serie n.24 del seeding, è stato battuto al 3° turno dal russo Roman Safiullin, scivolato al 132° posto della classifica mondiale. 6-3, 6-3, 6-3 i parziali in poco più di due ore di gioco per il russo, che torna agli ottavi a Wimbledon dopo tre anni (quando raggiunse i quarti). Safiullin, partito dalle qualificazioni, al termine del match è anche scoppiato in un pianto liberatorio e molto emozionante durante il discorso di fine partita.
Leggi anche
Safiullin in lacrime: "Non sapevo se avrei giocato ancora"
I principali risultati del 3° turno
UOMINI
- Safiullin vs Fonseca (Bra) 6-3, 6-3, 6-3
- Rinderknech (Fra) - Djokovic (Srb)
- Auger-Aliassime (Can) - Zheng (Usa)
- Hurkacz (Pol) - Paul (Usa)
DONNE
- Kasatkina (Aus) - Osaka (Jpn) 1-6, 3-6
- Bencic (Sui) - Kalinskaya 6-4, 4-6, 7-6
- Liu (Usa) - Gauff (Usa)
- Sabalenka - Ostapenko (Lat)
- Pegula (Usa) - Bouzas Maneiro (Esp)