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Wimbledon, i risultati di oggi: Fonseca eliminato al 3° turno da Safiullin

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Joao Fonseca esce di scena al 3° turno di Wimbledon: il brasiliano è stato battuto ed eliminato dal russo Roman Safiullin, numero 132 del mondo, che al termine è scoppiato in un pianto liberatorio per l'emozione. Ora in campo Djokovic-Rinderknech. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE: SINNER-BROOKSBY - DJOKOVIC-RINDERKNECH

Sorpresa ed emozioni a Wimbledon, dove cade Joao Fonseca. Il brasiliano, testa di serie n.24 del seeding, è stato battuto al 3° turno dal russo Roman Safiullin, scivolato al 132° posto della classifica mondiale. 6-3, 6-3, 6-3 i parziali in poco più di due ore di gioco per il russo, che torna agli ottavi a Wimbledon dopo tre anni (quando raggiunse i quarti). Safiullin, partito dalle qualificazioni, al termine del match è anche scoppiato in un pianto liberatorio e molto emozionante durante il discorso di fine partita. 

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I principali risultati del 3° turno

UOMINI

  • Safiullin vs Fonseca (Bra) 6-3, 6-3, 6-3
  • Rinderknech (Fra) - Djokovic (Srb)
  • Auger-Aliassime (Can) - Zheng (Usa)
  • Hurkacz (Pol) - Paul (Usa)

DONNE

  • Kasatkina (Aus) - Osaka (Jpn) 1-6, 3-6
  • Bencic (Sui) - Kalinskaya 6-4, 4-6, 7-6
  • Liu (Usa) - Gauff (Usa)
  • Sabalenka - Ostapenko (Lat)
  • Pegula (Usa) - Bouzas Maneiro (Esp)

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