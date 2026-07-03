Joao Fonseca esce di scena al 3° turno di Wimbledon: il brasiliano è stato battuto ed eliminato dal russo Roman Safiullin, numero 132 del mondo, che al termine è scoppiato in un pianto liberatorio per l'emozione. Ora in campo Djokovic-Rinderknech. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE: SINNER-BROOKSBY - DJOKOVIC-RINDERKNECH