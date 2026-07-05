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Sinner a Wimbledon, l'allenamento prima del match con Mochizuki

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Ultimo allenamento per Jannik Sinner, che si prepara in vista del match contro il giapponese Mochizuki (in programma come 3° incontro sul Centrale e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Dopo esser sceso in campo con qualche minuto di ritardo per vedere la partenza del GP di Silverstone, Jannik ha iniziato la rifinitura. Come sparring partner, il numero 1 al mondo ha scelto il 18enne azzurro Simone Massellani. Nel video tutti i dettagli con Angelo Mangiante

SINNER-MOCHIZUKI LIVE

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