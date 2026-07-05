Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
Ai Championships si chiude la prima settimana con gli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Spazio a Jannik Sinner, impegnato contro il giapponese Mochizuki. In programma - tra gli altri - anche Djokovic-Safiullin e, al femminile, Sabalenka-Osaka e Bencic-Gauff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il torneo di Wimbledon entra nel vivo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il day-7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, n. 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata attenzione a Novak Djokovic che, in caso di vittoria contro il russo Safiullin, diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Aryna Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
Leggi anche
Talento da junior e l'idolo Roger: chi è Mochizuki
Wimbledon, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.45 - Studio Wimbledon
- ore 12 - Simulcast Sky Sport 252
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - Safiullin vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Sabalenka vs Osaka (Jpn)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Mochizuki (Jpn)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 12 - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Pegula (Usa) vs Jovic (Usa)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Davidovich Fokina (Spa)
- a seguire - Bencic (Svi) vs Gauff (Usa)
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Heliovaara/Patten vs Pavlasek/Rikl
- non prima delle 13.30 - Muchova (Cze) vs Krajcikova (Cze)
- a seguire - Hurkacz (Pol) vs Struff (Ger)
- a seguire - (Jr.) PISTOLA (Ita) vs Pinera Cel (Spa)
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - (Jr.) GRIBALDO (Ita) vs Secord (Usa)
- a seguire - Piter/Sikova vs Maleckova/Skoch
- a seguire - Fossa H./Korpatsch vs Noskova/Sramkova
- a seguire - VAVASSORI/ERRANI vs Polmans/Hunter
WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254
- ore 12 - (Jr) CIURNELLI (Ita) vs Kisimov (Bul)
- a seguire - Glasspool/Mihalikova vs Roger Vasselin/Siegemund
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.