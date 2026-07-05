Wimbledon, i risultati di oggi: Djokovic ai quartiwimbledon
Novak Djokovic vince una partita da tre ore e mezza di gioco contro il russo Safiullin in quattro set e conquista la 106^ vittoria a Wimbledon (superato Federer). Nel femminile avanti Pegula e Muchova. Qui i risultati del Day-7. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio
Novak Djokovic soffre, ma batte Roman Safiullin e conquista i quarti di finale di Wimbledon. Il serbo ha sconfitto il tennista russo, numero 132 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 in 3 ore e 27 minuti di gioco. Una partita molto equilibrata, considerando soprattutto il grande livello espresso da Safiullin. Il primo set è stato da montagne russe: Djokovic era partito avanti di un break, ma si è poi trovato sotto 5-2 soffrendo il gioco da fondo di Safiullin. Da quel momento, il serbo ha messo a segno tre game consecutivi (annullando anche due set point in risposta nell'ottavo gioco). Inevitabile il tiebreak, portato a casa da Nole con il parziale di 8-6. Discorso diverso, invece, nel secondo set, in cui al serbo è bastato il break nel sesto game. Con l'obiettivo di chiudere la pratica, Djokovic ha perso a sorpresa il terzo set, con il break di Safiullin – che ha chiesto anche un medical timeout quanto era avanti 3-2 per un problema alla schiena – nel sesto game. E si arriva così al quarto set, in cui Nole è tornato a comandare e, una volta salito 2-0, ha chiuso la sfida al primo match point. Con questo successo, Djokovic conquista la 106^ vittoria in singolare a Wimbledon, superando le 105 di Federer e diventando il primatista assoluto del torneo.
Pegula batte Jovic in rimonta: è ai quarti
Vittoria in rimonta per la numero 4 al mondo Jessica Pegula. L'americana ha battuto la connazionale Iva Jovic per 4-6, 6-3, 6-1. Per Pegula si tratta del secondo quarto di finale a Wimbledon, il 10° a livello Slam in carriera. Avanza anche Karolina Muchova che ha la meglio sulla campionessa di Wimbledon 2024 Barbora Krejcikova: 7-5, 5-7, 6-3 il risultato finale per la ceca, che raggiungere i quarti di finale a Londra per la 3^ volta (2019, 2021, 2026).
Wimbledon, i risultati degli ottavi di finale di oggi
UOMINI
- Safiullin vs Djokovic (Srb) 6-7, 3-6, 6-3, 3-6
- Auger-Aliassime (Can) vs Davidovich-Fokina (Esp)
- Hurkacz (Pol) vs Struff (Ger)
DONNE
- Sabalenka vs Osaka (Jpn)
- Pegula (Usa) vs Jovic (Usa) 4-6, 6-3, 6-1
- Bencic (Svi) vs Gauff (Usa)
- Muchova (Cze) vs Krejcikova (Cze) 7-5, 5-7, 6-3