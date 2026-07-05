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Wimbledon, lo scambio tra Auger Aliassime e Davidovich Fokina ti lascerà a bocca aperta

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In una partita durata quasi quattro ore e mezza, Auger-Aliassime e Davidovich Fokina hanno dato vita a uno spettacolo straordinario, firmando con ogni probabilità anche il punto più bello del torneo. Dopo una serie di recuperi incredibili da entrambe le parti, è stato lo spagnolo a chiudere lo scambio con una spettacolare volée in tuffo. Davidovich è rimasto stremato al termine del punto, mentre Auger-Aliassime è apparso incredulo di fronte a quanto appena accaduto

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