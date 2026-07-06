Bolelli/Vavassori fuori agli ottavi di finale

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Wimbledon, Bolelli/Vavassori fuori agli ottavi: vincono Krajicek/Mektic

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La coppia azzurra saluta Wimbledon agli ottavi di finale. A vincere in tre set è il duo Krajicek e Mektic per 7-6, 4-6, 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

COBOLLI-DE MINAUR: HIGHLIGHTS

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano agli ottavi di finale di Wimbledon. La coppia azzurra ha perso contro il duo composto da Austin Krajicek e Nikola Mektic con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4 in due ore e 26 minuti di gioco. Una partita in cui ci sono stati due break: il primo nel quinto gioco del secondo set (che ha permesso alla coppia azzurra di allungare la sfida dopo che avevano perso il primo set al tiebreak per 7-4) e l'altro, che si è poi dimostrato decisivo consegnando il match a Krajicek e Mektic, proprio nel decimo game dell'ultimo parziale.

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