Sinner, l'allenamento di oggi a Wimbledon con il n° 1 juniores Guto. VIDEOvideo
Rifinitura con il numero uno del mondo Juniores per Sinner, in vista del suo match valido per i quarti di finale di Wimbledon contro il tedesco Struff. Lo sparring partner di Jannik è il 17enne Miguel Guto, astro nascente brasiliano considerato il 2009 più forte al mondo assieme al francese Koamè, che prenderà parte al torneo di categoria. Nel VIDEO l'allenamento dei due con il commento del nostro inviato Angelo Mangiante