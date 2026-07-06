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Wimbledon, Sinner: "Sto investendo tanto sul mio corpo, è il mio capitale"

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Investire sul proprio corpo, per cercare di migliorare sempre più. È un processo continuo per Jannik Sinner che negli ultimi mesi si è concentrato sempre più sul lato fisico, come ammesso dopo la vittoria su Mochizuki: "Sto investendo tanto sul mio corpo perché il mio capitale, il mio motore. Sto provando a studiare per vedere come certe cose funzionano e se mi possono dare una mano oppure no. Per me il recupero è fondamentale e credo che stiamo facendo molto bene"

SINNER-MOCHIZUKI, GLI HIGHLIGHTS

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