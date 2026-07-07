Sinner-Struff LIVE oggi alle 14 su Sky Sport Uno

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Sinner-Struff a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

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Jannik Sinner a caccia del pass per la semifinale a Wimbledon: il n.1 del mondo e campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking e 36 anni. Il match, in programma alle ore 14 sul Court 1, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Jannik Sinner ancora protagonista a Wimbledon. L'azzurro è impegnato nei quarti di finale per il quinto anno consecutivo sui prati londinesi, questa volta contro il tedesco Jan-Lennard Struff, n.74 al mondo. Il match, in programma alle ore 14 sul Court 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sinner-Struff, i precedenti

I due giocatori si sono incrociati tre volte, sempre nel 2024. C'è anche un precedente sull'erba, che risale al torneo Atp 500 di Halle, vinto da Jannik al tie-break del terzo set. Struff è reduce dalla maratona con Hurkacz, che si è ritirato per infortunio al quinto parziale. 

  • Masters Indian Wells 2024 (R32): Sinner b. Struff 6-3, 6-4
  • Masters Monte-Carlo 2024 (R16): Sinner b. Struff 6-4, 6-2
  • Atp Halle (QF): Sinner b. Struff 6-2, 6-7, 7-6

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