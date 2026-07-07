Novantasette ace in cinque partite. Una statistica impressionante quella di Jannik Sinner, che conferma gli incredibili progressi al servizio negli ultimi anni. In conferenza stampa dopo la vittoria su Struff, l'azzurro ha svelato i segreti della crescita con questo fondamentale: "Incide la parte fisica: diventando più forte, ti senti più stabile. Abbiamo cambiato movimento, tempo e lancio di palla. Ci siamo concentrati non tanto sulla quantità, ma sulla qualità"

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