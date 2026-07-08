Flavio Cobolli a caccia della sua prima semifinale in carriera a Wimbledon: il romano affronta ai quarti la wild card britannica Arthur Fery, n.114 del mondo. Il match, in programma dopo Paolini-Kostyuk sul Campo Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Flavio Cobolli prova a entrare ancora una volta nella storia. Reduce dalla incredibile finale a Parigi, il romano n.10 del mondo si gioca un posto in semifinale a Wimbledon. Avversario sarà la sorprendente wild-card britannica Arthur Fery, che mai si era spinto così avanti in uno Slam, n.114 del ranking mondiale. Il match, in programma come 2° incontro dalle 14.30 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.