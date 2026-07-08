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Cobolli-Fery a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

wimbledon

Flavio Cobolli a caccia della sua prima semifinale in carriera a Wimbledon: il romano affronta ai quarti la wild card britannica Arthur Fery, n.114 del mondo. Il match, in programma dopo Paolini-Kostyuk sul Campo Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Flavio Cobolli prova a entrare ancora una volta nella storia. Reduce dalla incredibile finale a Parigi, il romano n.10 del mondo si gioca un posto in semifinale a Wimbledon. Avversario sarà la sorprendente wild-card britannica Arthur Fery, che mai si era spinto così avanti in uno Slam, n.114 del ranking mondiale. Il match, in programma come 2° incontro dalle 14.30 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Cobolli-Fery, i precedenti

Quello che andrà in scena ai quarti di finale di Wimbledon sarà il secondo incrocio tra Flavio Cobolli e Arthur Fery. L'unico precedente risale al 1° turno degli ultimi Australiano Open e ha visto uscire vincitore il britannico. 

  • Australian Open 2026 (1T): Fery b. Cobolli 7-6, 6-4, 6-1

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