Jasmine Paolini di nuovo protagonista sul Centrale di Church Road: l'azzurra sfiderà Marta Kostyuk per un posto in semifinale. Il match, in programma alle ore 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Caccia alla semifinale a Wimbledon per Jasmine Paolini. Tornata tra le migliori otto in uno Slam dopo due anni, l'azzurra tornerà in campo contro l'ucraina Marta Kostyuk, n. 13 al mondo e mai così avanti ai Championships. Il match, in programma alle 14.30 sul Centre Court, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.