Paolini-Kostyuk a Wimbledon, dove vedere in tv e streamingwimbledon
Jasmine Paolini di nuovo protagonista sul Centrale di Church Road: l'azzurra sfiderà Marta Kostyuk per un posto in semifinale. Il match, in programma alle ore 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Caccia alla semifinale a Wimbledon per Jasmine Paolini. Tornata tra le migliori otto in uno Slam dopo due anni, l'azzurra tornerà in campo contro l'ucraina Marta Kostyuk, n. 13 al mondo e mai così avanti ai Championships. Il match, in programma alle 14.30 sul Centre Court, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
Paolini-Kostyuk, i precedenti
Paolini e Kostyuk torneranno ad affrontarsi tre anni dopo l'ultima volta. Era l'estate 2023 quando Jasmine superò l'ucraina con un netto 6-2, 6-1 sul cemento di Cincinnati. Il bilancio complessivo nei precedenti è 2-1 per l'italiana: ecco i confronti
- 2023 - Cincinnati (R32): Paolini b. Kostyuk 6-2, 6-1
- 2022 - Cluj-Napoca (R16): Paolini b. Kostyuk 5-7, 6-3, 6-4
- 2022 - Cincinnati (Q1): Kostyuk b. Paolini 6-2, 6-2