Quarti con Cobolli e Paolini: il programma su Sky

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
Mercoledì da leoni (azzurri) a Wimbledon, con due italiani a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild-card britannica Arthur Fery, n.114 del mondo. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini se la vedrà con l'ucraina Marta Kostyuk. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Continua il grande spettacolo di Wimbledon, tutto da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Può essere un mercoledì storico per il tennis italiano, l'ennesima giornata di gloria degli ultimi anni. Si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road, con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild-card britannica Arthur Fery, n.114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Aus Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda (consecutiva) a livello Slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie n.12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - PAOLINI (Ita) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - COBOLLI (Ita) vs Fery (Gbr)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12 - Simulcast Sky Sport 252
- ore 14 - Mertens (Bel) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Fritz (Usa) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 14 - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Mertens (Bel) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Fritz (Usa) vs Zverev (Ger)
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - (Inv.) Fognini/Hewitt vs Lindstedt/Tecau
- non prima delle 14 - Arevalo/Pavic vs Cash/Glasspool
- a seguire - Piter/Siskova vs Dabrowski/Stefani
- a seguire - (Inv.) Bouchard/Kontaveit vs King/Shvedova
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - (Wheelchair) Hewitt/Reid vs Egbrerink/Ter Hofte
- non prima delle 13.30 - Krawietz/Puetz vs Doumbia/Reboul
- a seguire - Perez/Schuurs vs Aoyama/Liang
- a seguire - (Inv.) Philippoussis/Black vs Rusedski/Konta
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.