Quarti con Cobolli e Paolini: il programma su Sky

Continua il grande spettacolo di Wimbledon , tutto da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Può essere un mercoledì storico per il tennis italiano, l'ennesima giornata di gloria degli ultimi anni. Si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road, con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild-card britannica Arthur Fery , n.114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Aus Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda (consecutiva) a livello Slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie n.12, l'ucraina Marta Kostyuk , per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.