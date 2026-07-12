Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sinner in finale a Wimbledon: il montepremi e quanto vale il titolo

wimbledon

Un titolo da 3,6 milioni di sterline. È questo il premio in palio nella finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, alle 17 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si tratta del +20% rispetto allo scorso anno, in linea con l'aumento dell'intero montepremi del torneo

SINNER-ZVEREV, NEWS PRIMA DELLA FINALE LIVE

C'è un ricco assegno in palio nella finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Chi vincerà oggi il titolo a Church Road (appuntamento alle ore 17,  in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) incasserà un premio da 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro. Si tratta del 20% in più rispetto allo scorso anno, in linea con l'aumento del montepremi complessivo del torneo. Quest'anno, infatti, il prize money dei Championships era pari a 64 milioni di sterline. Chi perderà la finale, invece, dovrà "accontentarsi" di un assegno da 1,8 milioni di sterline (circa 2,1 milioni di euro).

Leggi anche

Sinner-Zverev atto XV: tutti i precedenti

Wimbledon 2026, il montepremi turno per turno

  • 1° turno: £80.000
  • 2° turno: £126.000
  • 3° turno: £185.000
  • Ottavi di finale: £300.000
  • Quarti di finale: £480.000
  • Semifinalista:  £900.000
  • Finalista: £1.800.000
  • Campione: £3.600.000

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

La programmazione su Sky verso Sinner-Zverev

wimbledon

A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Sascha Zverev. Qui il programma...

Sinner-Zverev, la finale alle 17 su Sky Sport Uno

wimbledon

A Wimbledon si assegna il titolo. Jannik Sinner a caccia del bis, Sascha Zverev per il primo...

Noskova in lacrime: la dedica alla mamma scomparsa

video

Nel video la dedica speciale di Linda Noskova, nuova campionessa di Wimbledon, alla mamma...

Noskova vince Wimbleon, Muchova battuta in tre set

wimbledon

Linda Noskova conquista il suo primo titolo Slam battendo la connazionale Karolina Muchova in tre...

Sinner-Zverev, le news LIVE della vigilia

WIMBLEDON

È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner che domenica alle ore 17...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS