Un titolo da 3,6 milioni di sterline. È questo il premio in palio nella finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, alle 17 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si tratta del +20% rispetto allo scorso anno, in linea con l'aumento dell'intero montepremi del torneo

SINNER-ZVEREV, NEWS PRIMA DELLA FINALE LIVE