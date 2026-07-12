Sinner in finale a Wimbledon: il montepremi e quanto vale il titolowimbledon
Un titolo da 3,6 milioni di sterline. È questo il premio in palio nella finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, alle 17 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si tratta del +20% rispetto allo scorso anno, in linea con l'aumento dell'intero montepremi del torneo
C'è un ricco assegno in palio nella finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Chi vincerà oggi il titolo a Church Road (appuntamento alle ore 17, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) incasserà un premio da 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro. Si tratta del 20% in più rispetto allo scorso anno, in linea con l'aumento del montepremi complessivo del torneo. Quest'anno, infatti, il prize money dei Championships era pari a 64 milioni di sterline. Chi perderà la finale, invece, dovrà "accontentarsi" di un assegno da 1,8 milioni di sterline (circa 2,1 milioni di euro).
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Wimbledon 2026, il montepremi turno per turno
- 1° turno: £80.000
- 2° turno: £126.000
- 3° turno: £185.000
- Ottavi di finale: £300.000
- Quarti di finale: £480.000
- Semifinalista: £900.000
- Finalista: £1.800.000
- Campione: £3.600.000