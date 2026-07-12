Sinner-Zverev, la finale alle 17 su Sky Sport Uno

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sinner-Zverev a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

wimbledon

A Wimbledon si assegna il titolo. Jannik Sinner a caccia del bis, Sascha Zverev per il primo trionfo ai Championships. Appuntamento alle ore 17 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV, NEWS PRIMA DELLA FINALE LIVE

A caccia del bis. È la missione di Jannik Sinner, un anno dopo di nuovo in finale a Wimbledon. L'azzurro affronterà sul Centre Court il tedesco Sascha Zverev, con l'obiettivo di confermare il successo di dodici mesi fa. Appuntamento alle ore 17 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e il commento di Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.

Leggi anche

Djokovic omaggia Sinner: "Prestazione magistrale"

Sinner-Zverev, i precedenti

Sarà il quinto confronto stagionale tra Sinner e Zverev, il quindicesimo complessivamente nel circuito maggiore. Jannik è avanti 10-4 nei precedenti, ma soprattutto è imbattuto con il tedesco dagli US Open 2023. Da allora sono arrivate nove vittorie consecutive del tennista azzurro. Di seguito tutti i confronti

  • 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
  • 2020 - Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
  • 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
  • 2022 - Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
  • 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
  • 2024 - Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
  • 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
  • 2025 - Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
  • 2025 - Parigi (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
  • 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
  • 2026 - Indian Wells (SF): Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
  • 2026 - Miami (SF): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6
  • 2026 - Monte-Carlo (SF): Sinner b. Zverev 6-1, 6-4
  • 2026 - Madrid (F): Sinner b. Zverev 6-1, 6-2

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

La programmazione su Sky verso Sinner-Zverev

wimbledon

A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Sascha Zverev. Qui il programma...

Sinner-Zverev, la finale alle 17 su Sky Sport Uno

wimbledon

A Wimbledon si assegna il titolo. Jannik Sinner a caccia del bis, Sascha Zverev per il primo...

Noskova in lacrime: la dedica alla mamma scomparsa

video

Nel video la dedica speciale di Linda Noskova, nuova campionessa di Wimbledon, alla mamma...

Noskova vince Wimbleon, Muchova battuta in tre set

wimbledon

Linda Noskova conquista il suo primo titolo Slam battendo la connazionale Karolina Muchova in tre...

Sinner-Zverev, le news LIVE della vigilia

WIMBLEDON

È il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner che domenica alle ore 17...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS