Sinner-Zverev, la finale alle 17 su Sky Sport Uno

A caccia del bis. È la missione di Jannik Sinner , un anno dopo di nuovo in finale a Wimbledon . L'azzurro affronterà sul Centre Court il tedesco Sascha Zverev , con l'obiettivo di confermare il successo di dodici mesi fa. Appuntamento alle ore 17 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW , con telecronaca di Elena Pero e il commento di Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.

Sinner-Zverev, i precedenti

Sarà il quinto confronto stagionale tra Sinner e Zverev, il quindicesimo complessivamente nel circuito maggiore. Jannik è avanti 10-4 nei precedenti, ma soprattutto è imbattuto con il tedesco dagli US Open 2023. Da allora sono arrivate nove vittorie consecutive del tennista azzurro. Di seguito tutti i confronti