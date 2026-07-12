Sinner-Zverev, la finale alle 17 su Sky Sport Uno

Sinner-Zverev a Wimbledon, dove vedere in tv e streamingwimbledon
A Wimbledon si assegna il titolo. Jannik Sinner a caccia del bis, Sascha Zverev per il primo trionfo ai Championships. Appuntamento alle ore 17 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
A caccia del bis. È la missione di Jannik Sinner, un anno dopo di nuovo in finale a Wimbledon. L'azzurro affronterà sul Centre Court il tedesco Sascha Zverev, con l'obiettivo di confermare il successo di dodici mesi fa. Appuntamento alle ore 17 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e il commento di Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.
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Sinner-Zverev, i precedenti
Sarà il quinto confronto stagionale tra Sinner e Zverev, il quindicesimo complessivamente nel circuito maggiore. Jannik è avanti 10-4 nei precedenti, ma soprattutto è imbattuto con il tedesco dagli US Open 2023. Da allora sono arrivate nove vittorie consecutive del tennista azzurro. Di seguito tutti i confronti
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (SF): Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
- 2026 - Miami (SF): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6
- 2026 - Monte-Carlo (SF): Sinner b. Zverev 6-1, 6-4
- 2026 - Madrid (F): Sinner b. Zverev 6-1, 6-2