Pellegrino al 2° turno: affronterà Rublev

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Atp Bastad, i risultati degli italiani: Pellegrino al 2° turno, ora Travaglia

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Ottimo esordio a Bastad per Andrea Pellegrino che supera il norvegese Budkov Kjaer con un netto 6-3, 6-2. Al secondo turno affronterà il n. 1 del seeding, Andrey Rublev. Ora in campo Stefano Travaglia contro il ceco Krumich. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Andrea Pellegrino vince e convince all'Atp 250 di Bastad. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi (quando venne eliminato da Cobolli al primo turno dopo aver superato le quali), il pugliese ha battuto il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, n. 118 al mondo, con un netto 6-3, 6-2 in un'ora e 23 minuti. Un'ottima prova di Pellegrino, bravo a sfruttare le occasioni concesse dall'avversario che paga il 52% di punti vinti al servizio. Pellegrino si regala così un secondo turno di prestigio contro Andrey Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti e per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.

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