Sarà un grande mercoledì di tennis azzurro, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Umago debuttano Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi: il romano sfida Burruchaga, il ligure se la vedrà con Gomez. Apre Lorenzo Sonego a Gstaad contro il belga Collignon, spazio anche a Luciano Darderi a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone
Da Gstaad a Bastad, passando per Umago. Sarà un grande mercoledì di tennis azzurro, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono cinque gli italiani oggi impegnati nei tornei Atp. Si parte alle 10.30 da Gstaad, con Lorenzo Sonego che affronterà il belga Raphael Collignon, n. 42 al mondo. A Bastad, invece, debutterà Luciano Darderi. Reduce dal ko al 1° turno a Wimbledon, l'italoargentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Daniel Altmaier (precedenti 2-1 per l'azzurro). Nello stesso torneo ci sarà anche il match tra Stefano Travaglia, tornato a nel primo turno contro Krumich vincere una partita a livello Atp da febbraio 2022, e l'argentino Navone. A Umago, infine, spazio a Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano, n. 1 del seeding in Croazia, se la vedrà con Burruchaga, che ha eliminato ieri Marco Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- Ore 10.30 - Simulcast SS Tennis
- Ore 16 - Atp Umago: Gomez (Arg) vs ARNALDI (Ita)
- Non prima delle 18 - Atp Umago: COBOLLI (Ita) vs Burruchaga (Arg)
- A seguire - Atp 250 Gstaad: Collignon (Bel) vs SONEGO (Ita) - Differita
- A seguire - Atp 250 Bastad: Altmaier (Ger) vs DARDERI (Ita) - Differita
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 10.30 - Atp Gstaad: Collignon (Bel) vs SONEGO (Ita)
- A seguire - Atp 250 Bastad: Borges (Por) vs Dimitrov (Bul)
- A seguire - Atp 250 Bastad: TRAVAGLIA (ITA) vs Navone (Arg)
- A seguire - Atp 250 Bastad: Altmaier (Ger) vs DARDERI (Ita)
- A seguire - Simulcast Sky Sport Uno
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