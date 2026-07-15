Sarà un grande mercoledì di tennis azzurro, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A Umago debuttano Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi: il romano sfida Burruchaga, il ligure se la vedrà con Gomez. Apre Lorenzo Sonego a Gstaad contro il belga Collignon, spazio anche a Luciano Darderi a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone

Da Gstaad a Bastad, passando per Umago . Sarà un grande mercoledì di tennis azzurro, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono cinque gli italiani oggi impegnati nei tornei Atp. Si parte alle 10.30 da Gstaad, con Lorenzo Sonego che affronterà il belga Raphael Collignon, n. 42 al mondo. A Bastad, invece, debutterà Luciano Darderi . Reduce dal ko al 1° turno a Wimbledon, l'italoargentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Daniel Altmaier (precedenti 2-1 per l'azzurro). Nello stesso torneo ci sarà anche il match tra Stefano Travaglia, tornato a nel primo turno contro Krumich vincere una partita a livello Atp da febbraio 2022, e l'argentino Navone. A Umago, infine, spazio a Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi . Il romano, n. 1 del seeding in Croazia, se la vedrà con Burruchaga, che ha eliminato ieri Marco Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez.

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