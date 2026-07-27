US Open 2026, doppio misto: Djokovic con Sabalenka, non c’è Sinner. Le coppie
La USTA ha annunciato le coppie che parteciperanno al doppio misto degli US Open 2026, con lo stesso format dello scorso anno durante l'opening week, ma stavolta ampliato con delle qualificazioni. Su tutti spicca la coppia Djokovic/Sabalenka, ma ci saranno anche i campioni in carica Errani/Vavassori e Flavio Cobolli in coppia con Belinda Bencic. Tra i partecipanti non c'è Jannik Sinner
- Dopo l'introduzione lo scorso anno, gli US Open confermano il format del doppio misto nella opening week del torneo. Si giocherà da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto, ma stavolta con una formula ampliata che comprenderà le qualificazioni.
- Oltre alle coppie già ammesse per classifica, si aggiungeranno otto wild card e due coppie provenienti dalle qualificazioni a otto team (sei ammessi direttamente e due wild card), in programma lunedì 24 agosto
- Partite al meglio dei tre set
- Set ai 4 game
- Deciding point sul 40-40
- Sul 4-4 si disputa il tie-break
- In caso di un set pari, il terzo set viene sostituito da un tie-break ai 10 punti
- Partita al meglio dei tre set
- Set ai 6 game
- Tie-break sul 6-6
- Deciding point sul 40-40
- In caso di un set pari, il terzo set viene sostituito da un tie-break ai 10 punti
- Lunedì' 24 agosto, dalle 17 (orario italiano): qualificazioni
- Martedì 25 agosto, dalle 17: primo turno e quarti di finale
- Mercoledì 26 agosto, dall'1: semifinali e finale
- Tra le coppie attualmente iscritte non figura il nome di Jannik Sinner. Lo scorso anno l'azzurro avrebbe dovuto partecipare con la ceca Katerina Siniakova, ma poi il n. 1 al mondo scelse di non giocare e prendere qualche giorno di riposo in più dopo Cincinnati
- Ai nastri di partenza ci saranno i campioni in carica, Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri proveranno a difendere il titolo conquistato un anno fa, battendo in finale Iga Swiatek e Casper Ruud
- Aryna SABALENKA & Novak DJOKOVIC
- Elena RYBAKINA & Taylor FRITZ
- Mirra ANDREEVA & Andrey RUBLEV
- Iga SWIATEK & Andrey RUBLEV
- Belinda BENCIC & Flavio COBOLLI
- Diana SHNAIDER & Daniil MEDVEDEV
- Amanda ANISIMOVA & Learner TIEN
- Alexandra EALA & Felix AUGER-ALIASSIME
- Leylah FERNANDEZ & Frances TIAFOE
- Taylor TOWNSEND & Alexander ZVEREV
- Elena-Gabriela RUSE & Nuno BORGES
- Jessica PEGULA & Jack DRAPER
- Naomi OSAKA & Kei NISHIKORI
- Katerina SINIAKOVA & Henry PATTEN
- Peyton STEARNS & Preston STEARNS