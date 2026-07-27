La USTA ha annunciato le coppie che parteciperanno al doppio misto degli US Open 2026, con lo stesso format dello scorso anno durante l'opening week, ma stavolta ampliato con delle qualificazioni. Su tutti spicca la coppia Djokovic/Sabalenka, ma ci saranno anche i campioni in carica Errani/Vavassori e Flavio Cobolli in coppia con Belinda Bencic. Tra i partecipanti non c'è Jannik Sinner