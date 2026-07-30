Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi ad alto regime, come documentato in un video postato sui social. Lo spagnolo, fermo dallo scorso aprile per un problema al polso, sta preparando il rientro in grande stile anche per quanto riguarda il look, con delle treccine che ricordano quelle di tanti giocatori NBA e diventato famoso grazie ad Allen Iverson

Prima il video dell'allenamento in cui per la prima volta spinge dopo l'infortunio al polso, ora il nuovo look. Carlos Alcaraz sembra pronto al rientro in campo dopo lo stop forzato che lo ha fermato dallo scorso aprile. Per farlo (obiettivo Cincinnati, dal 13 agosto in diretta su Sky e NOW) ha scelto anche un nuovo look, decisamente aggressivo. Come postato sui social, il n.3 del mondo ha raccolto i capelli in treccine diventate famose nel mondo sportivo grazie ad Allen Iverson, uno dei giocatori più iconici della NBA anni Novanta/Duemila. Ora non resta che aspettare Carlitos in campo, per tornare a dare spettacolo anche con la racchetta in mano.