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Federer e Musetti si allenano insieme agli US Open: il VIDEO

Tennis

A New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti sull'Arthur Ashe Stadium. Il 20 volte campione Slam si prepara all'esibizione del 25 agosto, quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio, con John McEnroe e Andre Agassi, poi

 

Manca sempre meno al ritorno in campo di Roger Federer sull'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows. L'ex numero 1 al mondo si è allenato con Lorenzo Musetti. Lo svizzero, 20 volte campione Slam e cinque volte vincitore degli US Open tra il 2004 e il 2008, ha condiviso con l'azzurro una sessione di circa un'ora sul campo principale di New York. Musetti ha svolto il ruolo di sparring partner, aiutando Federer nella preparazione in vista dell'esibizione del 25 agosto, ma anche per prepararsi al suo esordio agli US Open dopo i quarti di finale di Cincinnati.

Federer torna in campo contro Roddick

Il grande appuntamento è fissato per martedì 25 agosto, quando Federer tornerà a disputare un match sull'Arthur Ashe Stadium. L'ex numero uno al mondo affronterà Andy Roddick in un'esibizione di singolare. La sfida tra i due sarà però soltanto il primo atto della giornata. Federer e Roddick torneranno infatti in campo anche in doppio, formando due coppie d'eccezione: lo svizzero giocherà con John McEnroe, mentre l'americano sarà affiancato da Andre Agassi. Entrambi gli incontri saranno disputati sulla distanza di un solo set, con la regola del killer point sul 40-40

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