A New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti sull'Arthur Ashe Stadium. Il 20 volte campione Slam si prepara all'esibizione del 25 agosto, quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio, con John McEnroe e Andre Agassi, poi

Manca sempre meno al ritorno in campo di Roger Federer sull'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows. L'ex numero 1 al mondo si è allenato con Lorenzo Musetti. Lo svizzero, 20 volte campione Slam e cinque volte vincitore degli US Open tra il 2004 e il 2008, ha condiviso con l'azzurro una sessione di circa un'ora sul campo principale di New York. Musetti ha svolto il ruolo di sparring partner, aiutando Federer nella preparazione in vista dell'esibizione del 25 agosto, ma anche per prepararsi al suo esordio agli US Open dopo i quarti di finale di Cincinnati.