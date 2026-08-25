Darderi-Bellucci LIVE alle 20 su Sky Sport

Nuova giornata di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . All'Atp 250 di Winston-Salem alle ore 20 è in programma il derby azzurro tra Luciano Darderi e Mattia Bellucci . Darderi, reduce dalla sconfitta all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati, è testa di serie numero 2 e fa il suo debutto all'interno del torneo. Bellucci, invece, viene dalla vittoria in tre set al primo turno contro lo spagnolo Martin Landaluce. Sarà la seconda sfida a livello Atp tra i due, con Darderi che è avanti 1-0 nei precedenti , avendo vinto il match giocato lo scorso 1 aprile a Marrakech per 6-4, 6-2. Nel circuito femminile, invece, continua il Wta 500 di Monterrey .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.