Darderi-Bellucci LIVE alle 20 su Sky Sport

Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 25 agostoWinston-Salem
Derby azzurro in programma all'Atp 250 di Winston-Salem: Luciano Dareri se la vede contro Mattia Bellucci. In campo anche al Wta 500 di Monterrey. Qui il programma completo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All'Atp 250 di Winston-Salem alle ore 20 è in programma il derby azzurro tra Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Darderi, reduce dalla sconfitta all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati, è testa di serie numero 2 e fa il suo debutto all'interno del torneo. Bellucci, invece, viene dalla vittoria in tre set al primo turno contro lo spagnolo Martin Landaluce. Sarà la seconda sfida a livello Atp tra i due, con Darderi che è avanti 1-0 nei precedenti, avendo vinto il match giocato lo scorso 1 aprile a Marrakech per 6-4, 6-2. Nel circuito femminile, invece, continua il Wta 500 di Monterrey.
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Il programma di Winston-Salem e Monterrey su Sky Sport e NOW
SKY SPORT 252
- ore 20 - Atp Winston-Salem: BELLUCCI (Ita) vs DARDERI (ITA)
- a seguire - Atp Winston-Salem: Fery (Gbr) vs Hewitt (Aus)
- non prima delle 00.30 - Atp Winston-Salem: Medvedev vs Damm
SKY SPORT TENNIS (203)
- 2° match dalle 00.30 - Atp Winston-Salem: Kecmanovic (Srb) vs Maroszan (Hun)
- a seguire - Wta Monterrey: Bartukova (Cze) vs Potapova (Aut)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.