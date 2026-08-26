Darderi-Van De Zandschulp LIVE alle 20 su Sky

Mercoledì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Per l'Italia, oltre a Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open, all'Atp 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi . L'azzurro, testa di serie numero 2, è reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in tre set e affronterà non prima delle ore 20 l'olandese Botic Van De Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due, che non si sono mai incontrati a livello Atp. Lorenzo Sonego , dopo aver superato il francese Adrian Mannarino 6-1, 7-6 agli ottavi sfiderà l’australiano James Duckworth non prima delle 23.30. Nel femminile, invece, continua il Wta 500 di Monterrey .

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