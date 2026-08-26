Darderi-Van De Zandschulp LIVE alle 20 su Sky

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Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 26 agosto

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All'Atp 250 di Winston-Salem Luciano Darderi affronta l'olandese Botic Van De Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Adrian Mannarino 6-1, 7-6, negli ottavi sfiderà l’australiano James Duckworth. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BELLUCCI-DARDERI: HIGHLIGHTSRISULTATI LIVE

Mercoledì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per l'Italia, oltre a Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open, all'Atp 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 2, è reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in tre set e affronterà non prima delle ore 20 l'olandese Botic Van De Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due, che non si sono mai incontrati a livello Atp. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Adrian Mannarino 6-1, 7-6 agli ottavi sfiderà l’australiano James Duckworth non prima delle 23.30. Nel femminile, invece, continua il Wta 500 di Monterrey.

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Il programma di Winston-Salem e Monterrey su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 20 - Atp Winston-Salem: Van de Zandschulp (Ned) vs DARDERI (ITA)
  • a seguire - Atp Winston-Salem: Fery (Gbr) vs Rottgering (Ned)
  • non prima delle 00.30 - Atp Winston-Salem: Kovacevic (Usa) vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Atp Winston-Salem: Damm (Usa) vs Maroszan (Hun)
  • a seguire - Wta Monterrey: Alexandrova vs Tauson (Den)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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