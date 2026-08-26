Cobolli/Bencic in semifinale: il programma su Sky

Ultimi due atti nel torneo di doppio misto dello US Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A Flushing Meadows si giocano le semifinali con anche un pezzo di Italia protagonista con Flavio Cobolli . Il tennista romano ha eliminato, in coppia con Belinda Bencic , il duo composto da Carlos Alcaraz e Serena Williams ai quarti di finale. L'azzurro e la svizzera se la vedranno contro Gael Monfils ed Elina Svitolina . Subito dopo, in campo l'altra semifinale tra Muchova/Mensik e Andreeva/Rublev (che hanno sconfitto i campioni in carica Errani/Vavassori). E per concludere, sull'Arthur Ashe Stadium ci sarà spazio per la finale, che seguirà queste regole: set ai 6 game , tie-break sul 6-6 e deciding point sul 40-40. In caso di un set pari, il terzo set viene sostituito da un tie-break ai 10 punti .

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