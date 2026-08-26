Cobolli/Bencic in semifinale: il programma su Sky

Doppio misto US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
All'Arthur Ashe Stadium si chiude il torneo di doppio misto degli US Open: Cobolli/Bencic sfidano in semifinale Monfils/Svitolina, mentre Muchova/Mensik se la vedono contro Andreeva/Rublev. Chi vince, subito dopo, giocherà la finale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
US OPEN, DOPPIO MISTO: I RISULTATI DEGLI OTTAVI E DEI QUARTI
Ultimi due atti nel torneo di doppio misto dello US Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Flushing Meadows si giocano le semifinali con anche un pezzo di Italia protagonista con Flavio Cobolli. Il tennista romano ha eliminato, in coppia con Belinda Bencic, il duo composto da Carlos Alcaraz e Serena Williams ai quarti di finale. L'azzurro e la svizzera se la vedranno contro Gael Monfils ed Elina Svitolina. Subito dopo, in campo l'altra semifinale tra Muchova/Mensik e Andreeva/Rublev (che hanno sconfitto i campioni in carica Errani/Vavassori). E per concludere, sull'Arthur Ashe Stadium ci sarà spazio per la finale, che seguirà queste regole: set ai 6 game, tie-break sul 6-6 e deciding point sul 40-40. In caso di un set pari, il terzo set viene sostituito da un tie-break ai 10 punti.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 1 - Svitolina/Monfils vs Bencic/COBOLLI
- a seguire - Muchova/Mensik vs Andreeva/Rublev
- a seguire - Svitolina/Monfils o Bencic/COBOLLI vs Muchova/Mensik o Andreeva/Rublev
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