La prima volta non si scorda mai. Andrea Guerrieri entra nel main draw di uno Slam per la prima volta dopo aver passato le qualificazioni agli Us Open. Il n.187 ATP, classe 1998, ha battuto nel 3° e decisivo turno il tunisino Aziz Dougaz (520 del mondo). L'emiliano, che aveva vinto l’unico confronto nel 2020 in un torneo ITF, si è imposto con i parziali di 6-2, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Avanti tra le donne anche Lucrezia Stefanini. La toscana, numero 28 del seeding, ha superato la 17enne statunitense Julieta Pareja con il punteggio di 6-4, 6-3.