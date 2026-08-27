Us Open, i risultati delle qualificazioni: Guerrieri nel main draw per la prima voltaqualificazioni
La truppa azzurra agli Us Open aumenta di numero. Andrea Guerrieri centra a 28 anni la sua prima qualificazione in un torneo dello Slam grazie al successo nell'ultimo turno delle quali a New York contro il tunisino Dougaz. Tra le donne avanza Stefanini
La prima volta non si scorda mai. Andrea Guerrieri entra nel main draw di uno Slam per la prima volta dopo aver passato le qualificazioni agli Us Open. Il n.187 ATP, classe 1998, ha battuto nel 3° e decisivo turno il tunisino Aziz Dougaz (520 del mondo). L'emiliano, che aveva vinto l’unico confronto nel 2020 in un torneo ITF, si è imposto con i parziali di 6-2, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Avanti tra le donne anche Lucrezia Stefanini. La toscana, numero 28 del seeding, ha superato la 17enne statunitense Julieta Pareja con il punteggio di 6-4, 6-3.
Us Open, i risultati del turno decisivo degli italiani
UOMINI
- Andrea GUERRIERI (ITA) b. Aziz DOUGAZ (TUN) 6-2, 6-4
- Francesco PASSARO (ITA) vs Shintaro MOCHIZUKI (JPN)
- Federico CINA' (ITA) vs Yunchaokete BU (CHN)
DONNE
- Lucrezia STEFANINI (ITA) b. Julieta PAREJA (USA) 6-4, 6-3