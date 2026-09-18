Rune torna dopo 11 mesi e vince in Coppa Davis

Undici mesi, in totale 335 giorni. Tanto ha dovuto aspettare Holger Rune per tornare in campo dopo quel 18 ottobre 2025, giorno della rottura del tendine d’Achille sul cemento di Stoccolma. Ora il tennista danese, ex numero 4 del mondo e nel frattempo scivolato fino alla posizione numero 144 del ranking Atp, è finalmente tornato e lo ha fatto con una vittoria in Coppa Davis. Sceso in campo a Hillerød per il tie del World Group I contro la Bulgaria, Rune ha superato Iliyan Radulov, numero 596 Atp, con un doppio 6-3 in un’ora e 28 minuti di gioco. Un primo approccio utile per ritrovare gradualmente le sensazioni e il ritmo partita, persi durante questi undici mesi di riabilitazione. Già domani, però, il livello si alzerà sensibilmente: Rune affronterà Grigor Dimitrov, che ha aperto il tie battendo in rimonta Elmer Moeller.

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