Dal 20 al 27 settembre il Park Tennis Club di Genova ospiterà il De Wave Open Challenger, torneo del circuito Atp Challenger 75 che vedrà protagonisti oltre 60 tennisti provenienti da tutto il mondo. Ci saranno quattro italiani, tra cui il genovese Gianluca Cadenasso

La città di Genova accoglie una nuova grande competizione sportiva internazionale. Prende il via la prima edizione del De Wave Open Challenger, torneo internazionale di tennis maschile inserito nel circuito ATP Challenger Tour 75, categoria che riunisce alcuni dei migliori talenti del tennis a livello globale. L’appuntamento è in programma dal 20 al 27 settembre 2026 presso il Park Tennis Club di Genova, storico circolo tennistico nel cuore del quartiere di Albaro, e mette in palio un montepremi complessivo di 107.000 dollari. Per 8 giorni il capoluogo ligure accoglierà oltre 60 giocatori professionisti provenienti da 28 Paesi e oltre 10.000 appassionati attesi, che potranno assistere ai 64 match in programma.

Quattro italiani in tabellone La manifestazione si svolgerà sui 5 campi in terra rossa del Park Tennis Club: tre saranno dedicati alle gare, mentre due saranno riservati agli allenamenti degli atleti. Complessivamente saranno oltre 60 i giocatori in gara, tra qualificazioni e tabellone principale, con un cut off fissato fino alla posizione 280 del ranking Atp. Il tabellone di singolare, composto da 32 giocatori, prenderà il via dai sedicesimi di finale e culminerà con la finale, in programma il 27 settembre. In campo anche il doppio, con 16 giocatori suddivisi in otto coppie, che si sfideranno a partire dagli ottavi di finale. A guidare il seeding sarà il tedesco Tom Gentzsch (157 ATP), già vincitore di un torneo Challenger, seguito dall’italiano Stefano Travaglia (155) e dal croato Luka Mikrut (223). La pattuglia italiana sarà rappresentata anche dal genovese Gianluca Cadenasso, numero 214 del ranking, insieme a Francesco Passaro, numero 217, e Raul Brancaccio, numero 221.