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Us Open, Wawrinka giocherà il singolare maschile grazie a una wild-card

l'annuncio

Stan Wawrinka giocherà gli Us Open 2026: lo svizzero, campione nel 2014 e all'ultima partecipazione visto il ritiro a fine anno, ha accettato la wild-card che gli organizzatori avevano inizialmente concesso all'americano Patrick Kypson, costretto al forfait a causa di un infortunio. Gli US Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Stan Wawrink, alla fine, giocherà gli US Open 2026. Il campione del 2016, che a fine anno si ritirerà, ha accettato una wild card per il tabellone principale. L'americano Patrick Kypson, che in precedenza aveva ricevuto l'ultima wild card a disposizione degli organizzatori, si è infatti ritirato a causa di un infortunio e il suo pass per il tabellone principale è stato girato all'elvetico. "Sono incredibilmente entusiasta di accettare la wild card per gli US Open 2026 e non vedo l'ora di tornare a gareggiare davanti ai tifosi di New York", ha dichiarato Wawrinka, che è all'ultimo giro di walzer a Flushing Meadows, visto l'imminente ritiro a fine stagione. Lo svizzero, vincitrice di tre titoli del Grande Slam, vanta un bilancio di 46 vittorie e 16 sconfitte nell'ultimo Major della stagione. L'ultima volta che ha gareggiato a Flushing Meadows è stata nel 2024, mentre nel 2016 vinse il titolo in finale battendo in finale Novak Djokovic.

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