Winston-Salem e Monterrey: il programma su Sky

Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 28 agostoguida tv
In campo questa sera per le semifinali dei due tornei della settimana che precedono gli Us Open, ultimo Slam della stagione: si gioca sul cemento dell'Atp 250 di Winston-Salem e su quello del Wta 500 di Monterrey. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
C'è un'altra giornata di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa di volare a New York per gli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione (in programma dal 30 agosto, diretta Sky) sfide interessanti sia nell'Atp di Winston-Salem che nel Wta 500 di Monterrey, entrambi i tornei giunti alle semifinali. La prima semifinale è quella tra Buse e Bonzi alle ore 22, non prima delle 00.30 la seconda, tra Duckworth e Fery. Nel Wta 500 Monterrey all'1 la prima semifinale Parry-Li e non prima delle 3 la seconda con Bartunkova che sfida Mertens.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- Sky Sport Tennis: alle 22 – 1° semifinale ATP 250 Winston-Salem Buse-Bonzi; alle 00.30 – 2° semifinale ATP 250 Winston-Salem Duckworth-Fery
- Sky Sport Uno: all’1 – 1° semifinale WTA 500 Monterrey Parry-Li; alle 3 - 2° semifinale WTA 500 Monterrey Bartunkova-Mertens
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.