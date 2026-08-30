Nessun problema per Daniil Medvedev, che avanza al 2° turno grazie al successo contro Gaston in tre set. Avanti anche Lehecka e Paul. Nel femminile, debutto ok per la numero 3 al mondo Pegula. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Debutto ottimo per Daniil Medvedev. La testa di serie numero 7 ha battuto all'esordio agli US Open il francese Hugo Gaston, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-2, 6-4. Una partita controllata praticamente dall'inizio alla fine da parte del russo, che non ha mai perso la battuta (83% di punti vinti con la prima di servizio). Avanza al secondo turno anche Jiri Lehecka, che ha sconfitto lo spagnolo e due volte semifinalista agli US Open Pablo Carreno Busta per 6-1, 7-6, 4-6, 6-2. È invece arrivato in rimonta il successo di Tommy Paul contro il qualificato Coleman Wong. Dopo aver perso il primo parziale al tiebreak, l'americano ha ribaltato la situazione chiudendo per 6-7, 6-1, 6-3, 6-3.