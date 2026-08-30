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US Open, i risultati di oggi: Medvedev al 2° turno, avanti anche Lehecka e Paul

US OPEN

Nessun problema per Daniil Medvedev, che avanza al 2° turno grazie al successo contro Gaston in tre set. Avanti anche Lehecka e Paul. Nel femminile, debutto ok per la numero 3 al mondo Pegula. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE - IL PROGRAMMA DI OGGI

Debutto ottimo per Daniil Medvedev. La testa di serie numero 7 ha battuto all'esordio agli US Open il francese Hugo Gaston, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-2, 6-4. Una partita controllata praticamente dall'inizio alla fine da parte del russo, che non ha mai perso la battuta (83% di punti vinti con la prima di servizio). Avanza al secondo turno anche Jiri Lehecka, che ha sconfitto lo spagnolo e due volte semifinalista agli US Open Pablo Carreno Busta per 6-1, 7-6, 4-6, 6-2. È invece arrivato in rimonta il successo di Tommy Paul contro il qualificato Coleman Wong. Dopo aver perso il primo parziale al tiebreak, l'americano ha ribaltato la situazione chiudendo per 6-7, 6-1, 6-3, 6-3.

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UOMINI

  • (7) Medvedev vs (Q) Gaston 6-4, 6-2, 6-4
  • Navone vs (4) Djokovic
  • (Q) Wong vs (20) Paul 7-6, 1-6, 3-6, 3-6
  • (15) Bublik vs Wolf
  • (18) Lehecka vs Carreno Busta 6-1, 7-6, 4-6, 6-2

DONNE

  • (3) Pegula vs Ruse 6-3, 6-2
  • V. Williams vs Kenin
  • (9) Svitolina vs Sierra 
  • (11) Kostyuk vs Sanders 6-4, 6-1

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