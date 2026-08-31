Novak Djokovic analizza amaramente l'uscita di scena al debutto a New York contro Navone e i tanti problemi fisici accusati: "E' un problema serio che mi porto dietro da tutto l'anno, proverò a capire cosa posso fare. Ho detestato stare in campo, è stata una sensazione terribile". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Proverò a capire il mio problema, il mio corpo è ceduto"

"Penso fosse evidente che in campo ho provato una sensazione terribile. È qualcosa che mi porto dietro, purtroppo, praticamente in ogni partita di quest'anno: vomito, nausea, un problema davvero serio. E poi tutto il mio corpo inizia a cedere, fondamentalmente, con crampi e dolore. Sì, alla fine la schiena ha ceduto del tutto, così come la spalla, e non sono riuscito a chiudere la partita. Ero sopra di un break nel quarto set, ma ho faticato per tutto il tempo, fin dal quarto game del match. I miei problemi? Sto cercando di capire, vedremo. Ho solo faticato per tutto il tempo, fin dal quarto game del match. Per quanto riguarda l'incontro in sé e la sensazione generale sul mio corpo e sul mio gioco, non è stato affatto piacevole. Ho praticamente detestato ogni singolo momento trascorso in campo".