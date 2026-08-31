US Open, il programma di oggi: partite e orari

Seconda giornata a New York, dove torna in campo in singolare dopo oltre quattro mesi di assenza il campione in carica Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiullin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinà (che prosegue il match interrotto domenica) e Cocciaretto tra le donne. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026 , da seguire fino al 13 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati su Carlos Alcaraz , che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre quattro mesi di stop per l'infortunio al polso. Avversario sarà il russo Roman Safiullin . Ancora tanta Italia in campo. Matteo Berrettini sfida Stan Wawrinka nel rematch della sfida già vista all'ultimo Wimbledon, con lo svizzero pronto a salutare il pubblico di New York nella sua 'last dance'. Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken (196 del mondo), mentre Matteo Arnaldi sfida l'australiano James Duckworth . Federico Cinà prosegue il suo match con Michelsen, interrotto domenica per pioggia sul 6-3, 1-1 per l'americano. Tra le donne tocca a Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Katerina Siniakova .

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.