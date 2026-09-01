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Atp Pechino, l'entry-list del torneo 500: c'è Sinner con Djokovic e Cobolli

Tennis

Il torneo Atp di Pechino ha ufficializzato l'entry-list dei giocatori iscritti al 500 al via il prossimo 30 settembre (in diretta su Sky e NOW): al n.1 c'è Jannik Sinner, alle prese con il problema al ginocchio, che punta a rientrare in campo proprio nello swing asiatico che comprende anche il Masters 1000 di Shanghai. Tra gli iscritti anche Zverev, Djokovic e Cobolli

SINNER, PERCHE' HA FATTO BENE A NON ANDARE A NEW YORK

Jannik Sinner figura al n.1 nella entry-list ufficiale che il torneo Atp 500 di Pechino ha pubblicato sui propri canali social. Il n.1 del mondo e campione di Wimbledon è fermo ai box dallo scorso luglio a causa del problema al ginocchio, un’infiammazione tendinea extra-articolare che sta curando in maniera mirata da alcune settimane. Dopo aver saltato la trasferta americana con la dolorosa scelta di rinunciare agli US Open, è ipotizzabile un rientro per le trasferte di Pechino e Shanghai, a partire da fine settembre. Sempre senza forzare, con le Atp Finals di Torino che restano l'obiettivo primario. Essere nell'entry-list di un torneo, infatti, non significa in automatico la partecipazione allo stesso. Nell'entry-list di Pechino, al via il 30 settembre e di cui Jannik è campione in carica, figurano anche Zverev, Auger, Djokovic e Cobolli. 

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