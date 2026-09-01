Stefanos Tsitsipas si è detto per nulla sorpreso dalla sospensione di Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. "Me lo aspettavo. Sono sorpreso, semmai, che sia arrivata così tardi", ha detto il greco dopo aver eliminato Arthur Fils al primo turno degli US Open. L'australiano è risultato positivo a giugno, durante un torneo in Spagna, e rischia teoricamente fino a quattro anni di squalifica. Tsitsipas ha rivelato di essere venuto a conoscenza del caso prima che diventasse pubblico: "Sapevo tutto prima dell'annuncio. Quando l'ho visto sui social ho pensato: 'Eccoci'". Il greco ha aggiunto di sapere che "certe cose accadevano lontano dai campi da tennis" e che nel circuito aveva sentito altre persone parlare dei comportamenti dell'australiano: "Non cercherò di coprire qualcuno quando conosco la verità", ha concluso.