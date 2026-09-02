La cronaca del match

Sonego lo aveva detto e aveva già avvisato Zverev nella sua intervista a Sky durante il media day prima del via degli US Open: "Gli Slam mi piacciono, si gioca tre set su cinque e ti viene sempre voglia di lottare per allungare la partita più ore possibili". E così è stato, anche se il primo set se lo è portato a casa Zverev, che ha strappato la battuta a Sonego nel settimo game. Un solo break, quanto basta per conquistare il parziale per 6-4 al primo set point al servizio. Nel secondo set, invece, il match è cambiato, con Sonego che ha iniziato a spingere e ad alzare sempre di più il suo livello. Il momento chiave è stato l'ottavo game, in cui l'italiano si è preso il break grazie a due errori di fila di Zverev dal 30-30 che gli hanno permesso di ristabilire la parità. L'azzurro ha continuato a godersi l'atmosfera dell'Arthur Ashe Stadium, divertendosi quasi su ogni punti. Nel terzo parziale, il classe 1995 è andato a servire per chiudere il set, ma è arrivato il controbreak di Zverev. Sul 6-6, è stato inevitabile il tiebreak, portato a casa da Sonego, che ha anche cancellato un set point, per 9-7. E siamo così al quarto set, in cui il numero 89 al mondo ha mostrato ancora una volta tutto il suo immenso cuore cancellando ben 10 delle 12 palle break concesse al suo avversario. Zverev, che è stato a due punti dalla sconfitta sul 30-30 e 4-5 per il suo avversario, è però andato a segno nell'undicesimo game, chiudendo per 7-5 e allungando la sfida. Prima dell'inizio del quinto e decisivo set, Sonego ha chiesto un medical timeout per farsi massaggiare la mano destra e il polso. Ma l'azzurro non ha mostrato minimamente problemi e ha continuato a giocare un tennis di qualità, con anche una chance del 3-1 in risposta sprecata. Il momento chiave è stato il quinto game, dove è arrivato il break decisivo di Zverev a seguito del doppio fallo di Sonego.