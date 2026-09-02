Sonego fuori al 1° turno agli US Open: Zverev vince in 5 setus open
Nulla da fare per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato sconfitto sull'Arthur Ashe Stadium da Alexander Zverev, testa di serie numero 1, per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi cinque ore di sfida. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open (terminata verso le 2 di notte a New York) è Alexander Zverev, numero 1 del seeding, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in ben 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta, dopo esser andato nel quarto parziale a due punti del match.
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La cronaca del match
Sonego lo aveva detto e aveva già avvisato Zverev nella sua intervista a Sky durante il media day prima del via degli US Open: "Gli Slam mi piacciono, si gioca tre set su cinque e ti viene sempre voglia di lottare per allungare la partita più ore possibili". E così è stato, anche se il primo set se lo è portato a casa Zverev, che ha strappato la battuta a Sonego nel settimo game. Un solo break, quanto basta per conquistare il parziale per 6-4 al primo set point al servizio. Nel secondo set, invece, il match è cambiato, con Sonego che ha iniziato a spingere e ad alzare sempre di più il suo livello. Il momento chiave è stato l'ottavo game, in cui l'italiano si è preso il break grazie a due errori di fila di Zverev dal 30-30 che gli hanno permesso di ristabilire la parità. L'azzurro ha continuato a godersi l'atmosfera dell'Arthur Ashe Stadium, divertendosi quasi su ogni punti. Nel terzo parziale, il classe 1995 è andato a servire per chiudere il set, ma è arrivato il controbreak di Zverev. Sul 6-6, è stato inevitabile il tiebreak, portato a casa da Sonego, che ha anche cancellato un set point, per 9-7. E siamo così al quarto set, in cui il numero 89 al mondo ha mostrato ancora una volta tutto il suo immenso cuore cancellando ben 10 delle 12 palle break concesse al suo avversario. Zverev, che è stato a due punti dalla sconfitta sul 30-30 e 4-5 per il suo avversario, è però andato a segno nell'undicesimo game, chiudendo per 7-5 e allungando la sfida. Prima dell'inizio del quinto e decisivo set, Sonego ha chiesto un medical timeout per farsi massaggiare la mano destra e il polso. Ma l'azzurro non ha mostrato minimamente problemi e ha continuato a giocare un tennis di qualità, con anche una chance del 3-1 in risposta sprecata. Il momento chiave è stato il quinto game, dove è arrivato il break decisivo di Zverev a seguito del doppio fallo di Sonego.