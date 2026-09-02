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US Open, i risultati di oggi: Medvedev al 3° turno

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Daniil Medvedev non sbaglia e si qualifica al 3° turno degli US Open battendo l'americano Gorzny in tre set. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

LIVE: RISULTATI - BERRETTINI - GUERRIERI/PASSARO

Daniil Medvedev è al 3° turno degli US Open. La testa di serie numero 7, campione a New York nel 2021, ha sconfitto l'americano Sebastian Gorzny (n. 731 del mondo) con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5. Una partita gestita molto bene da parte del russo, che ha dominato sia il primo che il secondo parziale. Qualche difficoltà, invece, nel terzo set, in cui Medvedev ha dovuto anche annullare una palla del controbreak nel dodicesimo gioco, per poi chiudere al primo match point a disposizione.

highlights

Paolini al 3° turno: Stefanini battuta in due set

US Open, i principali risultati del 2° turno

UOMINI

  • [8] Shelton (Usa) vs Hurkacz (Pol)
  • Faria (Por) vs [2] Alcaraz (Esp)
  • [7] Medvedev vs Gorzny (Usa) 6-1, 6-3, 7-5
  • Prizmic (Cro) vs Paul (Usa)
  • [12] Jodar (Esp) vs Bu (Chn)
  • [15] Bublik (Kaz) vs Mannarino (Fra)

DONNE

  • [3] Pegula (Usa) vs Kenin (Usa) 6-3, 6-1
  • [1] Sabalenka vs Iatcenko
  • [11] Kostyuk (Ukr) vs Stephens (Usa)

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