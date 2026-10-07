"Mi dispiace molto che Sinner debba chiudere qui la stagione, ma sono sicuro che abbia fatto la scelta più saggia ". Lo ha detto Adriano Panatta a margine di 'Un Campione per Amico', l’iniziativa che ha portato in piazza a Faenza 850 bambini delle elementari. "La salute viene prima di tutto – ha proseguito Panatta - , e quando c’è di mezzo un problema fisico bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi. J annik è giovane e sono convinto che tornerà più forte di prima . Se sono preoccupato? Evidentemente non è una cosa semplice, se ha dovuto rimandare più volte il ritorno in campo. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero".

"Un Campione per Amico", una festa di sport per i bambini di Faeza

Piazza del Popolo a Faenza si è trasformata in una grande arena in cui 850 alunni delle scuole elementari hanno praticato gratuitamente tennis, pallavolo, rugby e calcio guidati da campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano, come appunto Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni. Una giornata di gioco e condivisione pensata per avvicinare le nuove generazioni all’attività sportiva e trasmettere loro i corretti stili di vita e i sani e universali valori dello sport, come inclusione, lealtà, rispetto e amicizia. "È sempre una grandissima emozione attraversare l’Italia, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all’aria aperta – ha commentato Panatta –. Il nostro obiettivo è favorire attraverso il gioco i valori fondanti dello sport, ma soprattutto della vita. È bellissimo vedere come ‘Un Campione per Amico’ continui a crescere ogni anno: i ragazzi e le ragazze sono i veri protagonisti della manifestazione".