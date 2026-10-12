Le parole di Filippo Volandri su Jannik Sinner: "Sappiamo che ha fatto la scelta giusta. È un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare". Sulla Davis: "Chi mostrerà affidabilità tecnica, fisica e mentale sarà convocato"

Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis, ha parlato a margine della cerimonia dei Collari d'Oro dello stop di Jannik Sinner: "Ci siamo sentiti. Jannik non guarda il numero, ma allo star bene e al miglioramento. Vuole tornare a grandi livelli. Siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta: è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero 1, ma pazienza. Lui lavora per tornare al massimo e migliorarsi ancora. Siamo sicuri che sarà così".