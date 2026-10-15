Sanzione senza precedenti nel mondo del tennis: stop di 24 anni per Stefan Milicevic, fermato dall'Itia - International Tennis Integrity Agency- fino al 2050 per gravi violazioni delle norme anticorruzione. Oltre alla squalifica, al serbo è stata comminata una multa di 70.000 dollari. Milecevic, 29 anni, teoricamente potrebbe tornare a frequentare il circuito nel 2050, quando di anni ne avrà 53

Squalifica esemplare decisa dall Itia per Stefan Milicevic, responsabile di gravi violazioni delle norme anticorruzione del tennis. Il serbo è stato radiato per 24 anni e sarà costretto a versare a titolo di multa la somma di 70.000 dollari. Milicevic a partire dallo scorso 9 ottobre, data di entrata in vigore della sanzione, è da considerarsi completamente escluso da qualsiasi evento legato all’Itia stessa e gli è proibito, da qui fino al 2050, presenziare a eventi organizzati o autorizzati da World Tennis, Wta, Atp, dai tornei dello Slam o da qualsiasi federazione nazionale.

Di seguito il testo del comunicato ufficiale dell'Itia:

"Milicevic, 29 anni, che nell’agosto 2014 aveva raggiunto il suo best ranking in singolare al numero 1338 del mondo, è stato accusato di aver manipolato sei incontri, cinque dei quali disputati in prima persona, e di aver tentato di combinare altri sei match tra il 2022 e il 2024. Prosegue il comunicato: "Al giocatore è stato inoltre contestato di aver reclutato, o tentato di reclutare, diversi professionisti per inserirli in una rete corruttiva attiva nello stesso periodo, contribuendo così alla manipolazione di altri incontri".

“Il 24 settembre 2026, al termine dell’inchiesta, a Milicevic è stata notificata una contestazione per grave violazione del regolamento (Notice of Major Offense). Il giocatore non ha presentato alcuna risposta e, in conformità con le norme e le linee guida sanzionatorie dell’Itia, la sanzione prevista in questi casi — 24 anni di squalifica e una multa di 70.000 dollari — è entrata in vigore il 9 ottobre 2026.

La squalifica di Milicevic terminerà l’8 ottobre 2050".