Nel video le parole di Paolo Bertolucci al termine della finale di Shanghai: "È la prima volta che commento un torneo da quando Elena Pero ci ha lasciato. Il microfono tennistico senza di lei è afono. È dura andare avanti, ma credo che tutti quanti ci dobbiamo sforzare per far arrivare agli appassionati almeno una parte dell'immenso amore che Elena nutriva per questo sport. Questa è una missione che dobbiamo portare avanti..."

IL NUOVO STUDIO DI SKY SPORT 24 INTITOLATO A ELENA PERO E RINO TOMMASI