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Bertolucci ricorda Elena Pero durante la finale del Masters di Shanghai. VIDEO

Tennis

Nel video le parole di Paolo Bertolucci al termine della finale di Shanghai: "È la prima volta che commento un torneo da quando Elena Pero ci ha lasciato. Il microfono tennistico senza di lei è afono. È dura andare avanti, ma credo che tutti quanti ci dobbiamo sforzare per far arrivare agli appassionati almeno una parte dell'immenso amore che Elena nutriva per questo sport. Questa è una missione che dobbiamo portare avanti..."

IL NUOVO STUDIO DI SKY SPORT 24 INTITOLATO A ELENA PERO E RINO TOMMASI

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