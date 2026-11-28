Spagna-Gran Bretagna, semifinale di Coppa Davis: risultato in diretta livecoppa davis
Spagna e Gran Bretagna si sfidano per raggiungere l'Italia in finale di Coppa Davis. Adesso in campo Rafael Jodar contro Cameron Norrie, a seguire toccherà al n. 3 al mondo Carlos Alcaraz con Arthur Fery. Segui qui i risultati in tempo reale
Spagna-Gran Bretagna, il programma dei match di Coppa Davis
- ora: Jodar (Esp) vs Norrie (Gbr)
- a seguire: Alcaraz (Esp) vs Fery (Gbr)
- eventuale: Granollers/Martinez (Esp) vs Patten/Skupski (Gbr)