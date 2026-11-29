Italia-Spagna, quando si gioca la finale di Coppa Davis: gli oraricoppa davis
A Bologna è il giorno della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, remake della sfida di un anno fa. Gli azzurri vanno a caccia della quarta insalatiera di fila, gli iberici inseguono un trionfo che manca dal 2019. La finale è in programma alle ore 15 sul Centrale di BolognaFiere
Da Bologna a Bologna. Un anno dopo saranno di nuovo Italia e Spagna a contendersi la Coppa Davis, nel remake della finale 2025 vinta dagli azzurri di Filippo Volandri che quest'anno vanno a caccia della quarta Davis consecutiva. Gli iberici di David Ferrer, invece, vogliono riscattare la sconfitta di 12 mesi fa e riportare il trofeo in Spagna dopo sette anni. Appuntamento alle ore 15 sul Centrale di BolognaFiere.
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Italia-Spagna in finale: il tabellone della Davis
Il team Italia
- Flavio COBOLLI (n. 7 del ranking Atp)
- Luciano DARDERI (n. 21)
- Lorenzo MUSETTI (n. 27)
- Matteo BERRETTINI (n. 42)
- Andrea VAVASSORI (n. 10 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Filippo Volandri
Il team Spagna
- Carlos ALCARAZ (n. 3 del ranking Atp)
- Rafael JODAR (n. 10)
- Daniel MERIDA (n. 43)
- Pedro MARTINEZ (n. 119)
- Marcel GRANOLLERS (n. 8 del ranking Atp di doppio)
Capitano: David Ferrer
I precedenti tra Spagna e Italia
Italia e Spagna torneranno ad affrontarsi un anno dopo la finale 2025, vinta dagli azzurri con i successi in singolare di Berrettini e Cobolli su Carreno Busta e Munar. Il bilancio nei precedenti è 8-6 per l'Italia: l'ultimo successo iberico risale al 2006, in un match che vide protagonisti gli attuali capitani, Filippo Volandri e David Ferrer.
- 1932, R16 Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0
- 1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4
- 1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3
- 1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1
- 1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1
- 2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3
- 2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2025, F World Group: Italia-Spagna 2-0