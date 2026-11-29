A Bologna è il giorno della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, remake della sfida di un anno fa. Gli azzurri vanno a caccia della quarta insalatiera di fila, gli iberici inseguono un trionfo che manca dal 2019. La finale è in programma alle ore 15 sul Centrale di BolognaFiere

Da Bologna a Bologna . Un anno dopo saranno di nuovo Italia e Spagna a contendersi la Coppa Davis, nel remake della finale 2025 vinta dagli azzurri di Filippo Volandri che quest'anno vanno a caccia della quarta Davis consecutiva. Gli iberici di David Ferrer , invece, vogliono riscattare la sconfitta di 12 mesi fa e riportare il trofeo in Spagna dopo sette anni . Appuntamento alle ore 15 sul Centrale di BolognaFiere.

I precedenti tra Spagna e Italia

Italia e Spagna torneranno ad affrontarsi un anno dopo la finale 2025, vinta dagli azzurri con i successi in singolare di Berrettini e Cobolli su Carreno Busta e Munar. Il bilancio nei precedenti è 8-6 per l'Italia: l'ultimo successo iberico risale al 2006, in un match che vide protagonisti gli attuali capitani, Filippo Volandri e David Ferrer.