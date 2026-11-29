L'H-Farm di Roncade, alle porte di Venezia, ospiterà il torneo 250 su erba che si giocherà in Italia. L'accordo con la Fitp è stato siglato prima della finale di Coppa Davis e riguarda le edizioni 2028 e 2029, con opzione per una ulteriore estensione
Si giocherà alle porte di Venezia il nuovo Atp 250 su erba che l'Italia ospiterà a partire dal 2028. Nel giorno della finale della Coppa Davis, la Fitp ha siglato un accordo strategico con la H-Farm che porta a H-Farm Campus, a Ca' Tron di Roncade, il torneo Atp 250 su erba di cui la Federtennis è titolare e organizzatore dopo aver acquistato la licenza del torneo di Bruxelles. L'intesa riguarda le edizioni 2028 e 2029, con opzione per una ulteriore estensione. Il torneo si svolgerà nelle settimane che precedono Wimbledon e sarà una delle tappe di avvicinamento ai Championships.
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Il progetto H-Farm
Fondata nel 2005, H-Farm è oggi un campus che si estende su oltre 110 ettari in cui formazione, impresa, tecnologia, ricerca scientifica e imprenditorialità si incontrano, mettendo in connessione studenti, professionisti, scienziati, aziende e startup. In questo ecosistema nasce H-Farm Sports Academy, il progetto che integra sport di alto livello e formazione, accompagnando i giovani atleti nella loro crescita sportiva, accademica e personale. H-Farm Sports Academy realizzerà 14 campi da tennis, di cui 6 in erba, e diventerà un nuovo Centro Federale su erba.