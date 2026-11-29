L'H-Farm di Roncade, alle porte di Venezia, ospiterà il torneo 250 su erba che si giocherà in Italia. L'accordo con la Fitp è stato siglato prima della finale di Coppa Davis e riguarda le edizioni 2028 e 2029, con opzione per una ulteriore estensione

Si giocherà alle porte di Venezia il nuovo Atp 250 su erba che l'Italia ospiterà a partire dal 2028. Nel giorno della finale della Coppa Davis, la Fitp ha siglato un accordo strategico con la H-Farm che porta a H-Farm Campus, a Ca' Tron di Roncade, il torneo Atp 250 su erba di cui la Federtennis è titolare e organizzatore dopo aver acquistato la licenza del torneo di Bruxelles. L'intesa riguarda le edizioni 2028 e 2029, con opzione per una ulteriore estensione. Il torneo si svolgerà nelle settimane che precedono Wimbledon e sarà una delle tappe di avvicinamento ai Championships.