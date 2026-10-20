Moutet come al solito: crampi, sceneggiata e vittoria con Humbert all'Atp Lione. VIDEOatp lione
Di ritorno sui campi dopo due mesi di assenza, Corentin Moutet ha regalato il consueto 'spettacolo' nel debutto all'Atp 250 di Lione nel derby francese contro Humbert. Prima i crampi che lo costringono a terra dolorante, poi la sceneggiata e le proteste con il giudice di sedia. E infine la clamorosa vittoria ottenuta dopo una lotta di ben tre ore e 20'! Guarda il VIDEO. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW