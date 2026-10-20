Di ritorno sui campi dopo due mesi di assenza, Corentin Moutet ha regalato il consueto 'spettacolo' nel debutto all'Atp 250 di Lione nel derby francese contro Humbert. Prima i crampi che lo costringono a terra dolorante, poi la sceneggiata e le proteste con il giudice di sedia. E infine la clamorosa vittoria ottenuta dopo una lotta di ben tre ore e 20'! Guarda il VIDEO. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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