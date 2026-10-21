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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

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Tanto tennis oggi in programma sui nostri canali. A Lione tocca a Lorenzo Musetti nel 2° turno del 250 contro il francese Kouamè, mentre ad Almaty debutta Luciano Darderi. Nel circuito femminile esordio nel Wta 500 di Ningbo per Jasmine Paolini e Sara Errani nel torneo di doppio. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Ancora tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano tre Atp 250: sul cemento francese di Lione, ma anche sul veloce di Almaty e Bruxelles. A Lione tocca a Lorenzo Musetti giocare il match di 2° turno contro il francese Kouamè, che al debutto ha battuto Lorenzo Sonego. Ad Almaty è la volta di Luciano Darderi, che sfida l'australiano Duckworth. Si gioca anche nel circuito femminile nel 500 di Ningbo (Cina) con il debutto di Jasmine Paolini e Sara Errani nel torneo di doppio e nel 250 di Osaka in Giappone. 

Leggi anche

Darderi-Duckworth LIVE alle 8.30 su Sky Sport Uno

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8.30 - Atp Almaty: Duckworth (Aus) - DARDERI (Ita)
  • a seguire - Atp Almaty: Nurlanuly (Kaz) - Machac (Cze)
  • a seguire - Atp Almaty: Mannarino (Fra) - Rublev

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4.30 - Wta Osaka : Gibson (Aus) - Kraus (Aut)
  • non prima delle 5.30  Wta Osaka: Valentova (Cze) - Tagger (Aut)
  • ore 7 - Wta Ningbo: Bucsa/Melichar Martinez - ERRANI/PAOLINI
  • ore 14 - Atp Lione: Wawrinka (Sui) - Landaluce (Spa)
  • a seguire - Atp Lione: Moutet (Fra) - Balshaw (Fra)
  • non prima delle 19  Atp Lione: Kouame (Fra) - MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Atp Lione: Bonzi (Fra) - Paul (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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