Durante il match con Van Assche, conclusasi all'1.15 di notte, Musetti ha chiesto all'arbitro il permesso di utilizzare il telefono. Il motivo? Una sveglia per il controllo antidoping. "All'una di notte mi suona il promemoria, posso cambiarlo?" ha chiesto il carrarino. Da regolamento, tutti i giocatori devono indicare una fascia oraria in cui essere reperibili per eventuali controlli antidoping. Musetti, però, non immaginava che a quell'ora sarebbe stato ancora in campo

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