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Musetti dopo la vittoria dell'Atp Lione: "È un sogno, non voglio svegliarmi". VIDEO

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Nel video tutta l'emozione di Lorenzo Musetti dopo la vittoria del titolo a Lione: "È stato inaspettato. I match precedenti sono stati da montagne russe: ho annullato quattro match point in semifinale... Penso di aver giocato il mio miglior tennis. Prima di entrare in campo, sentivo dolore un po' ovunque. Ho avuto lo spirito da combattente. In me c'è un mix di emozioni, un po' un casino: non so come descriverlo, è quasi un sogno e non voglio svegliarmi"

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