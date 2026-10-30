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Atp Vienna, i risultati di oggi: Medvedev è in semifinale

atp vienna

Daniil Medvedev è il primo semifinalista dell'Atp 500 di Vienna: battuto Adrian Mannarino. Oltre al successo, il russo ottiene la qualificazione alle Atp Finals. Qui i risultati dei quarti di finale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ALCARAZ-PAUL LIVE

Vittoria, semifinale e anche qualificazione aritmetica alle Atp Finals. Non poteva desiderare una giornata migliore Daniil Medvedev, che ha sconfitto in due set (6-2, 6-3) il francese Adrian Mannarino ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna. Una partita equilibrata e non facile per il russo (nonostante il risultato possa far pensare altro). Con questo risultato, Medvedev conquista la 41^ vittoria su cemento del 2026. Si tratta della sua 72^ semifinale nel circuito, la 10^ in questa stagione. Sfiderà uno tra Alcaraz e Paul.

race atp

Medvedev si qualifica alle Atp Finals. Cobolli...

Atp Vienna, i risultati del quarti di finale

  • [Q] Mannarino (Fra) vs [3] Medvedev 2-6, 3-6
  • [7] Paul (Usa) vs [2/WC] Alcaraz (Esp)
  • [1] Zverev (Ger) vs Fery (Gbr)
  • BERRETTINI (Ita) vs [5] De Minaur (Aus)

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