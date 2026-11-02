Dopo il trionfo a Vienna, Carlos Alcaraz ha commentato l’arrivo del suo ex coach, Juan Carlos Ferrero, nel team di Ben Shelton: "È una grande aggiunta per Ben. Sono convinto che Juanki farà un ottimo lavoro e lo aiuterà a migliorare ulteriormente il suo livello. Presterò molta attenzione a lui"

Il 2027 segnerà il ritorno di Juan Carlos Ferrero nel circuito, con l’ex numero uno del mondo pronto a intraprendere una nuova avventura da coach al fianco di Ben Shelton. L'annuncio è arrivato domenica, proprio mentre Carlos Alcaraz, storico allievo di Ferrero, conquistava l’Atp 500 di Vienna. I due hanno condiviso un percorso durato sette anni, coronato da 24 titoli Atp, tra cui sei Slam, e il n. 1 Atp. Un legame professionale che ha contribuito a portare lo spagnolo ai vertici del tennis mondiale. Dalla capitale austriaca, dopo il quarto trionfo stagionale, Alcaraz ha commentato la notizia con parole di stima nei confronti del suo ex allenatore: "È una grande aggiunta al team di Ben. Credo che Juanki farà un ottimo lavoro e lo aiuterà molto a migliorare ulteriormente il suo livello. Presterò molta attenzione a lui".