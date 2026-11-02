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Cobolli sull'infortunio: "Entro mercoledì decido se giocare Parigi". Le news e il video

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Le parole a Sky Sport del tennista romano che, dopo il risentimento muscolare alla coscia, scioglierà le riserve sulla partecipazione a Parigi entro mercoledì: "Sto abbastanza bene e sto facendo di tutto per recuperare. Il primo pensiero è alle Finals, sono state settimane complicate con molte pressioni".  Belle parole su Kimi Antonelli, Zverev e...la Roma

Ancora 48 ore per sciogliere le riserve. È il tempo che si è preso Flavio Cobolli per decidere se giocare o meno il Masters 1000 di Parigi, dopo il risentimento muscolare rimediato a Vienna. "Sto abbastanza bene, sto facendo di tutto per recuperare ed essere in forma per la mia prima partita a Parigi - ha spiegato il tennista romano a Sky Sport - Ho ancora due giorni per recuperare e capire come starò mercoledì, ma sono fiducioso e mi sento positivo per giocare questo torneo".  Con la qualificazione alle Atp Finals ormai a un passo servirà la massima cautela e Cobolli lo sa bene: "Il primo pensiero è alle Finals - ha aggiunto - Sono state settimane complicate, con molte pressioni. È difficile prendere decisioni affrettate, mi sono preso del mio tempo. Siamo venuti qui e ho deciso di giocare al massimo. Ci sono, però, ancora due giorni per capire come starò e per prendere la decisione".

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"Zverev numero 1? Merita questo traguardo"

Cobolli ha speso parole d'elogio nei confronti dell'amico Sascha Zverev, diventato oggi numero 1 al mondo: "Merita questo risultato, sono contento per lui. È una persona che mi ha aiutato tanto nel circuito e con cui mi sono sempre trovato bene". Tanto tempo trascorso insieme in campo e fuori, come raccontato dal romano: "L'altro giorno siamo andati ai go kart, lui è arrivato primo e io ultimo. Sascha e il suo team sono persone fantastiche".

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"Antonelli è una leggenda". E sulla Roma...

Un pensiero va anche a Kimi Antonelli per lo storico titolo in Formula 1, 73 anni dopo Ascari: "Antonelli è una leggenda, abbiamo seguito tutti la gara in Messico. Sono contento per lui e per lo sport italiano, questo è un risultato storico. Penso possa continuare così". Inevitabile anche un passaggio sulla Roma di Gasperini: "Da tifoso mi sto divertendo, sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi - ha concluso - È un gruppo pulito e puro che sta lottando". 

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