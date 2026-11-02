Le parole a Sky Sport del tennista romano che, dopo il risentimento muscolare alla coscia, scioglierà le riserve sulla partecipazione a Parigi entro mercoledì: "Sto abbastanza bene e sto facendo di tutto per recuperare. Il primo pensiero è alle Finals, sono state settimane complicate con molte pressioni". Belle parole su Kimi Antonelli, Zverev e...la Roma

Ancora 48 ore per sciogliere le riserve. È il tempo che si è preso Flavio Cobolli per decidere se giocare o meno il Masters 1000 di Parigi, dopo il risentimento muscolare rimediato a Vienna. "Sto abbastanza bene, sto facendo di tutto per recuperare ed essere in forma per la mia prima partita a Parigi - ha spiegato il tennista romano a Sky Sport - Ho ancora due giorni per recuperare e capire come starò mercoledì, ma sono fiducioso e mi sento positivo per giocare questo torneo". Con la qualificazione alle Atp Finals ormai a un passo servirà la massima cautela e Cobolli lo sa bene: "Il primo pensiero è alle Finals - ha aggiunto - Sono state settimane complicate, con molte pressioni. È difficile prendere decisioni affrettate, mi sono preso del mio tempo. Siamo venuti qui e ho deciso di giocare al massimo. Ci sono, però, ancora due giorni per capire come starò e per prendere la decisione". Leggi anche Finals, 4 posti da assegnare: Cobolli vede Torino

"Zverev numero 1? Merita questo traguardo" Cobolli ha speso parole d'elogio nei confronti dell'amico Sascha Zverev, diventato oggi numero 1 al mondo: "Merita questo risultato, sono contento per lui. È una persona che mi ha aiutato tanto nel circuito e con cui mi sono sempre trovato bene". Tanto tempo trascorso insieme in campo e fuori, come raccontato dal romano: "L'altro giorno siamo andati ai go kart, lui è arrivato primo e io ultimo. Sascha e il suo team sono persone fantastiche". Leggi anche Zverev il 30° numero 1 al mondo della storia