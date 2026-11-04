Djokovic-Hijikata LIVE: terzo set decisivo

Atp Parigi, i risultati di oggi: Djokovic in campo con Hijikataatp parigi
Novak Djokovic domina il primo set contro Hijikata (6-2), poi crolla e perde il secondo per 6-3. In corso il terzo. Intanto non mancano le sorprese a Parigi: fuori non solo Zverev, ma anche Medvedev, Tiafoe e De Minaur. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: segui qui il risultato live
Djokovic-Hijikata LIVE su Sky Sport Uno
Atp Parigi, i principali risultati di oggi
- Halys (Fra) - Tiafoe (Usa) 6-3, 1-6, 7-6
- Van Assche (Fra) - Tien (Usa) 7-6, 6-4
- Paul (Usa) - Merida (Esp) 6-1, 6-1
- Etcheverry (Arg) - De Minaur (Aus) 7-6, 6-3
- Buse (Per) - Medvedev 6-4, 6-4
- Djokovic (Srb) - Hijikata (Aus)
- Molcan (Svk) - Fritz (Usa)
- Michelsen (Usa) - Alcaraz (Esp)
- Fils (Fra) - Machac (Cze)