Djokovic-Hijikata LIVE: terzo set decisivo

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Atp Parigi, i risultati di oggi: Djokovic in campo con Hijikata

atp parigi

Novak Djokovic domina il primo set contro Hijikata (6-2), poi crolla e perde il secondo per 6-3. In corso il terzo. Intanto non mancano le sorprese a Parigi: fuori non solo Zverev, ma anche Medvedev, Tiafoe e De Minaur. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: segui qui il risultato live

MUSETTI ELIMINA ZVEREVRISULTATI LIVE

Djokovic-Hijikata LIVE su Sky Sport Uno

Live | Round of 32
flag10Djokovic N.
6
3
3
30
flagQHijikata R.
2
6
3
30

Atp Parigi, i principali risultati di oggi

  • Halys (Fra) - Tiafoe (Usa) 6-3, 1-6, 7-6
  • Van Assche (Fra) - Tien (Usa) 7-6, 6-4
  • Paul (Usa) - Merida (Esp) 6-1, 6-1
  • Etcheverry (Arg) - De Minaur (Aus) 7-6, 6-3
  • Buse (Per) - Medvedev 6-4, 6-4
  • Djokovic (Srb) - Hijikata (Aus)
  • Molcan (Svk) - Fritz (Usa)
  • Michelsen (Usa) - Alcaraz (Esp)
  • Fils (Fra) - Machac (Cze)

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